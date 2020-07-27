Невинномысск, Ставропольский край, 27 июля 2020, 14:17 — REGNUM Автопарк Невинномысска (Ставропольский край) пополнится 25 автобусами большого класса марки ЛиАЗ. Машины безвозмездно переданы городу по согласованию главы региона Владимира Владимирова и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщили ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе администрации города.
«Автобусы находятся в отличном состоянии. Они имеют мягкие пассажирские сиденья и удобное рабочее место для водителя. Пробег автобуса — 100 тыс. км», — сказано в сообщении.
Отмечается, что транспорт прошел полное техобслуживание, в ближайшее время автобусы прибудут в Невинномысск. Машины планируется использовать в туристической области, а также для других нужд города и края.