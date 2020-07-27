Сухум, , 14:18 — REGNUM Абхазский государственный университет (АГУ) в этом году принял желающих учиться выпускников школ без экзаменов. Об этом 27 июля рассказал ректор АГУ Алеко Гварамия в эфире «Абаза-ТВ».

"Все, кто сдал первые языковые дисциплины, и некоторые другие, все зачисляются на основании их заявлений», — сообщил глава вуза. Он отметил, что такое решение было сделано из-за вспышки коронавируса.

Гварамия добавил, что по ряду специальностей в университете в этом году нехватка студентов, поэтому по ним будет объявлен дополнительный набор. Учащихся не хватает на факультетах физики, биологии, химии, географии, агрономии и других.

Напомним, в Абхазии за время пандемии выявили 55 случаев заражения коронавирусом. Два пациента с COVID-19 скончались. 45 человек справились с инфекцией.

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