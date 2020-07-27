Палермо, Италия, , 14:14 — REGNUM Из расположенного на Сицилии центра по приему нелегальных мигрантов в ночь с воскресенье на понедельник, 27 июля, сбежали 184 человека, сообщают местные власти.

Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по поимке и возвращению беглецов, вернуть к утру удалось 125 человек.

Ситуация осложняется тем, что мигранты находились на карантине, и их побег может послужить причиной новой вспышки эпидемии коронавируса: среди прибывающих по морю нелегальных мигрантов процент зараженных гораздо выше, чем в самой Италии.

Представители местных властей уже выразили надежду на то, что в самое ближайшее время национальные власти примут решение о закрытии данного центра.

После выхода из состава правящей коалиции «Лиги» Маттео Сальвини в сентябре 2019 года порты Италии были вновь открыты для перевозчиков нелегальных мигрантов. Итальянские оппозиционеры полагают, что этого потребовали от новых властей Италии евробюрократы — в обмен на свою поддержку. Количество прибывающих в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросло в несколько раз.