Женева, Швейцария, , 14:13 — REGNUM Пандемия коронавируса является самой серьёзной глобальной чрезвычайной ситуацией, объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 27 июля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, нынешняя пандемия коронавируса стала самой серьезной из всех глобальных чрезвычайных ситуаций, которые ВОЗ когда-либо объявляла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

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