Оренбург, , 14:12 — REGNUM В Оренбургской области 19 выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по истории. Высший балл за госэкзамен по физике получили девять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минобре.

По данным ведомства, с экзаменационными заданиями по истории справились 97% участников ЕГЭ, а по физике — 98%. В 2020 году ЕГЭ по истории сдавал 1 201 человек, по физике — ­2 208 человек. ­

Напомним, ранее стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии, а также информатике и ИКТ. Стобалльниками стали 11 выпускников.

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