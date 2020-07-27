Черкесск, , 14:10 — REGNUM Жительница Карачаево-Черкесии пыталась получить маткапитал на несуществующего ребенка. Ее преступный умысел изобличили сотрудники правоохранительных органов.

Как установили следователи карачаевского отдела МВД, злоумышленница подала заявление в органы ЗАГС о том, что у нее 8 мая 2019 года родился ребенок. При этом 30-летняя жительница города Усть-Джегута утверждала, что роды прошли дома.

По её заявлению было выдано свидетельство о рождении, на основании которого впоследствии мошенница получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и займ в кредитной организации в размере 467 тысяч рублей.

Этот факт был выявлен сотрудниками УЭБ и ПК МВД по КЧР. Женщина была задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при получении выплат в крупном размере.

Как отметили в пресс-службе МВД, есть основания полагать, что задержанная имеет отношение к другим аналогичным преступлениям. В настоящее время ведутся проверки.