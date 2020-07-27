Москва, , 14:10 — REGNUM В современно мире нельзя сразу принимать на веру любую информацию, которую люди получают из неофициальных источников, к ней нужно относиться критично. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы живем в такое время, когда надо просто прекратить после первого прочтения верить информации, особенно по наиболее горячим и актуальным темам», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он указал на необходимость «всегда сохранять трезвость ума», подвергать сомнению и пытаться найти подтверждение этой информации в других альтернативных источниках. Пресс-секретарь подчеркнул, что верить можно только сведениям, полученным из официальных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил о том, что в России сегодня совершенствуется законодательство в части борьбы и противодействия фейкам. По его словам, недостоверные новости — это «своего рода информационный терроризм».

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