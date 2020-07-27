Женева, Швейцария, , 14:09 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус созовет чрезвычайный комитет для оценки ситуации с коронавирусом в мире. Об этом Гебрейесус заявил 27 июля на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, 30 июля исполнится шесть месяцев с момента, когда ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией.

«Как требуют международные правила, я вновь соберу чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы он провел переоценку ситуации с пандемией COVID-19 и дал мне соответствующие советы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к тому моменту поразил 118 тыс. человек в 114 странах.

На сегодняшний день в мире выявлено почти 16 млн случаев заражения, скончались более 640 тыс. человек.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2