Москва, , 14:06 — REGNUM Отношения между Россией и Белоруссией нормальные, спокойные, считает большинство российских граждан (27%). Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Оценивают отношения двух стран как хорошие и добрососедские 17% опрошенных, дружественные — 15%. Только 6% респондентов видят напряженное взаимодействие России и Белоруссии.

Об улучшении российско-белорусских отношений за последние семь месяцев (с декабря 2019 года) заявили 11% граждан РФ, об ухудшении — 21%. Для 49% жителей России отношения двух стран остаются прежними.

Опрос проведён 21 июля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией.

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