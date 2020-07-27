Найроби, , 14:08 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Кении Сайрус Огуна заразился коронавирусом. Об этом Огуна написал на своей странице в соцсети Twitter.

«По завершении задачи за городом я почувствовал симптомы … и сдал анализ. Результат оказался положительным и в настоящее время я получаю медицинскую помощь в изоляторе. Продолжается выявление контактировавших со мной лиц, моя семья не заразилась», — написал Огуна.

Пользуясь случаем, он призвал жителей Кении соблюдать постановления министерства здравоохранения и «относиться к заболеванию серьезно».

Напомним, что на прошлой неделе президент Кении Ухуру Кеньятта принял решение о запрете на выезд министров из столицы страны, Найроби, после того, как у троих из них подтвердили заражение коронавирусом.

К настоящему моменту в Кении выявили 17 603 случая заражения коронавирусом, из них 280 — с летальным исходом.

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