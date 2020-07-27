Женева, Швейцария, , 14:03 — REGNUM Пандемия коронавируса в мире усиливается. Об этом 27 июля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

«В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 млн случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших», — сказал Гебрейесус.

По его словам, пандемия продолжает ускоряться, а за последние шесть недель количество случаев заболевания практически удвоилось.

Он добавил, что на текущей неделе ВОЗ созовёт заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для оценки пандемии.

Читайте также: За сутки в мире выявлено более 200 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 — ВОЗ

Читайте развитие сюжета: ВОЗ назвала пандемию коронавируса самой серьёзной чрезвычайной ситуацией