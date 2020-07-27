Пекин, , 14:01 — REGNUM Китай располагает реальными проверенными доказательствами шпионажа США в глобальных масштабах. Об этом 27 июля заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

Он прокомментировал сообщения в СМИ о шпионаже КНР против США через вербовку гражданина Сингапура. Представитель МИД Китая заявил, что правоохранительные органы США пытаются оклеветать КНР и оказать давление.

«Им повсюду чудятся враги», — сказал Ван Вэньбинь. Вместе с тем США занимаются шпионажем в глобальном масштабе и следят даже за своими союзниками, заявил представитель китайского МИД.

Напомним, 25 июля газета The Straits Times написала, что гражданину Сингапура в США предъявили обвинение в шпионаже в пользу Китая.

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