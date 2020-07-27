Москва, , 14:01 — REGNUM Несмотря на опасения о возможности срыва Единого государственного экзамена из-за пандемии коронавируса, мероприятия прошли в нормальном режиме и провалов в знаниях школьников не обнаружено. Об этом 27 июля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге.

«Сегодня мы уже можем говорить, что экзамен прошёл максимально объективно. Никаких утечек экзаменационных материалов не было. Благодаря нашим общим усилиям, мы видим, что серьёзных провалов в знаниях школьников не было. Все опасения по поводу срывов ЕГЭ не оправдались», — заявил Кравцов.