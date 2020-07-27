Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM Уральский мухтасибат (Духовное управление мусульман Свердловской области) решил не проводить массовый намаз на исламский праздник Курбан-байрам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в организации.

Такое решение было принято из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако мусульмане смогут продолжить посещать мечети, а также совершать пятикратные и пятничные молитвы. Все религиозные мероприятия проходят с соблюдением мер, прописанных Роспотребнадзором.

Ранее санврачи запретили свердловским мусульманам массово отмечать Рамадан.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 16 на 17 июля 2020 года в Екатеринбурге прошёл массовый православный крестный ход, в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Власти не запрещали мероприятие, а лишь не рекомендовали в нём участвовать.