Москва, , 13:56 — REGNUM Адвокаты Михаила Ефремова попросили суд перенести дату предварительного заседания на срок после 5 августа. Об этом заявил его адвокат актёра Эльман Пашаев.

Отмечается, что защита Ефремова направила соответствующее ходатайство в Пресненский суд Москвы.

«Суд назначен на 29 июля, но в это время ни меня, ни второго защитника Ефремова не будет в Москве, мы будем в командировке», — цитирует Пашаева ТАСС.

Он отметил, что срок домашнего ареста Ефремова истекает 9 августа, а продлить меру пресечения может только суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд над Ефремовым, обвиняемым в совершении смертельного ДТП, может состояться в первой декаде августа.

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