Москва, , 13:52 — REGNUM В 2020 году по сравнению с прошедшим годом возросло количество выпускников, написавших единый государственный экзамен на высокий балл — от 81 до 100 баллов. Как сообщили в Рособрнадзоре 27 июля, доля высокобалльников возросла на 2,5%. При этом средний тестовый балл составил 54,4 балла.

Читайте также: В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории

«Предварительные результаты участников ЕГЭ по химии в 2020 году в целом на уровне прошлогодних», — прокомментировали в ведомстве.

Так, 833 участника получили на ЕГЭ по химии в 2020 году максимальные 100 баллов, что в целом соответствует среднему количеству стобалльников по этому предмету за последние три года.

Также по теме: Кравцов: ситуация спадет после получения оценок за ЕГЭ по химии

«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Уточняется, что ЕГЭ по химии в основной срок 16 июля сдавали 81 695 участников, что на 10 606 человек меньше, чем в 2019 году. Еще около 12,6 тысячи участников было зарегистрировано на сдачу ЕГЭ по химии в резервные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в российских школах для выпускников состоялся единый государственный экзамен по химии. Сдавать этот предмет изъявили желание свыше 90 тыс. человек, в том числе почти 80 тыс. выпускников 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме требуют пересмотра итогов ЕГЭ по химии и отставок