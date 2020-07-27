Иваново, , 13:52 — REGNUM Непродовольственные ярмарки и рынки смогут работать в Ивановской области с 29 июля, об этом сообщил журналистам руководитель департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

«Со среды, 29 июля, открываются непродовольственные ярмарки и рынки. Опыт работы торговых центров и непродовольственных магазинов по регламентам накоплен, проанализирован. Для ярмарок и рынков, в зависимости от того, открытые это площадки или это будет торговля в помещениях, завтра будет опубликован подробный регламент», — сказал Фокин.

Ранее губернатор Ивановской области внёс очередные поправки в указ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности». С 27 июля для посетителей открываются фитнес-центры и плавательные бассейны, с 1 августа возобновляется работа учреждений дополнительного образования детей.