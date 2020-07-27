Москва, , 13:51 — REGNUM Школьная система образования России смогла выстоять перед вызовом эпидемии коронавируса нового типа. Об этом 27 июля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге.

Пустой школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как мы обещали, в тех регионах, где это стало возможно, прошли традиционные выпускные вечера», — заявил Кравцов.

«Сложившаяся в этом году ситуация в мире стала определённым вызовом для всей системы, в том числе и школьного образования. В целом наша система образования справилась с этим вызовом. Для нас изначально в приоритете было и остаётся здоровье наших учащихся, родителей, педагогов. Мы видим, что никаких вспышек заболеваний в течение завершения учебного года не было», — подчеркнул он.