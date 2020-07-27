Пермь, , 13:51 — REGNUM В Пермском крае в первом полугодии 2020 года судебные приставы подвергли аресту 326 автомобилей, которые принадлежат должникам. Стоимость арестованного транспорта составила в общей сложности около 128 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, в большинстве случаев дорогих автомобилей лишаются граждане, не исполняющие финансовые обязательства перед банками. С начала года с молотка пущено 186 автомобилей на 86 млн рублей. Продано 50 единиц транспорта. С принудительной реализации выручено 13 млн рублей. Они перечислены взыскателям. Еще 32 машины стоимостью более 10 млн рублей приняты взыскателями в счет погашения долга.

Добавим, в 2019 году было арестовано 924 автомобиля, принадлежащих должникам. Стоимость транспорта составила примерно 400 млн рублей.