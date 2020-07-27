Краснодар, , 13:48 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у главы Красноармейского района Краснодарского края Юрия Васина. Об этом сам чиновник 27 июля написал на странице instagram-аккаунта администрации района.

https://www.instagram.com/p/CDI3hvcHgMU/

«Мы много раз предупреждали вас об опасности, настоятельно рекомендовали беречь своё здоровье. Однако, всегда находились те, кто говорил, что никакого коронавируса не существует. Поверьте, он существует. И это мне приходится констатировать на своем опыте. Сегодня я сам нахожусь на лечении в инфекционном госпитале в Полтавской с подтвержденным диагнозом COVID-19. Диагноз подтвердился и у некоторых сотрудников районной администрации», — написал Васин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заражение коронавирусом было подтверждено у главы Мостовского района Краснодарского края Сергея Ласунова.