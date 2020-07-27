Москва, , 13:36 — REGNUM Открытие границ и возобновление международных полетов — правильное и нужное решение, в том числе для оживления сферы туризма. Это позитивный первый шаг, и все ждут дальнейшего открытия границ и расширения географии, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

«Правительство России не случайно выбрало такие страны для возобновления международного авиационного сообщения. По мнению федерального оперштаба по мониторингу эпидемической обстановки, в отобранных государствах эпидемиологическая обстановка на достаточно стабильном уровне.

Такое решение принималось не за один день, поэтому не думаю, что правительство стало бы рисковать и открывать границы, если бы был какой-то потенциальный риск увеличения заболеваемости коронавирусом.

Естественно, все страны заинтересованы в снижении распространения коронавируса, поэтому принятые там меры по профилактике и дезинфекции на высоком уровне.

На туристическую отрасль данное решение повлияет комплексно. Конечно, часть отдыхающих направится заграницу проводить свой отдых. Выездной туризм вырастет. Однако на внутреннем это практически не скажется, учитывая обстоятельства.

Также хочу отметить, что международное авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе, поэтому мы тоже ожидаем волну туристов к нам, что положительно отразится на экономике России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что приняло решение о возобновлении авиасообщения с 1 августа 2020 года.

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