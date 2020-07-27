Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM В Свердловской области выздоровели ещё 144 человека, у которых до этого выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в области выписаны по выздоровлении уже 14 502 человека, которые до этого переболели COVID-19.

Лечение продолжают 165 пациентов в тяжелом состоянии (135 лежат в реанимации, 73 подключены к ИВЛ), 701 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждены 240 случаев смерти от COVID-19.

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