Москва, , 13:35 — REGNUM Спасатели Московского авиацентра будут выезжать для спасения людей на пожарах. Об этом сообщается на официальном портале департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Отмечается, что на протяжении года спасатели Московского авиацентра проходили подготовку в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям столицы. Получив профильную подготовку, они теперь могут быть задействованы при тушении пожаров, отмечено в сообщении.

Во время дополнительной теоретической и практической подготовки спасатели за 500 часов изучили поиск и эвакуацию пострадавших из горящего здания, оказание первой помощи, обеспечение доступа пожарных к месту горения, а также другие навыки, необходимые для спасения людей при пожаре.

Отмечается, что допуск к работам на пожарах предоставят представителям Московского авиацентра дополнительные возможности спасения людей с верхних этажей и крыш с помощью вертолета. Все спасатели обучены беспарашютному десантированию с воздушного судна беспосадочным способом и методам спасения людей с помощью лебедки.

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