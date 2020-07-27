Джаяпура, Индонезия, , 13:28 — REGNUM Военнослужащие Индонезии продают оружие сепаратистам из освободительной армии индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает Sindonews.

Известно, что освободительная армия Западного Папуа, военное крыло организации за свободное Папуа, ведет партизанскую войну с вооруженными силами Индонезии с 2018 года, выступая за независимость Западного Папуа от Индонезии.

Командующий освободительной армии Западного Папуа генерал Эгианус Когея заявил, что приобрел оружие и боеприпасы у индонезийских военных и полицейских.

Согласно сообщениям местных средств массовой информации, главный инспектор полиции Папуа заявил, что распространение оружия и боеприпасов остается серьезной проблемой для сил безопасности.

Напомним, в феврале военный суд в Джаяпуре приговорил к тюремному заключению трех военнослужащих Индонезии за поставку боеприпасов вооруженным преступным группировкам в Папуа. Один из осужденных был приговорен к пожизненному заключению.