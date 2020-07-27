Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону восстановили пострадавший от ливня мемориал «Памяти жертв фашизма», расположенный в Змиёвской балке. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 27 июля.

Змиевская балка Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за обрушившегося 17 ливня на территории мемориального комплекса сошёл оползень. Сотрудникам центра по сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры оказали помощь также казаки, сотрудники парков и зоопарка.

Как отметил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко, в ближайшее время специалисты представят проектно-сметную документацию на проведение работ по укреплению откосов территории мемориального комплекса.