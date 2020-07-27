Томск, , 13:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 27 июля в региональной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

У 11 пациентов диагностирована пневмония, у 23 — признаки ОРВИ, ещё у 20 — нет симптомов.

Выздоровели 65 человек, за весь период — 2413.

Всего по состоянию на 27 июля в Томской области выявлено 3926 носителей коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, скончались 30 пациентов с COVID-19.

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