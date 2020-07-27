Екатеринбург, , 13:21 — REGNUM Глава Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин решил оставить пост председателя совета директоров футбольного клуба «Урал». Об этом он написал в Facebook.

«Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/2020», — отметил Левин. И добавил, что в связи с этим решил уйти с этого поста и с должности вице-президента клуба. Решение было непростым, уточнил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, «Урал» не смог выйти в финал чемпионата России. Перед этим он проиграл несколько домашних матчей.