Бишкек, , 13:18 — REGNUM За последние сутки в Киргизии еще у 22 медицинских работников выявили коронавирусную инфекцию по результатам ПЦР-тестирования. Об этом сегодня, 27 июля, на брифинге сообщила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, также за сутки в связи с выздоровлением выписаны из стационаров 10 медиков и еще 84 — признаны излечившимися и покинули самоизоляцию.

За время пандемии у 2683 медицинских работников подтвержден диагноз COVID-19. Из них 1478 уже выздоровели, 31 киргизстанский медик умер.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 27 июля в Киргизии зарегистрировали 33 296 подтвержденных случаев коронавируса, выздоровели 21 205 человек, скончался — 1301 пациент.