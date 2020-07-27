Москва, , 13:17 — REGNUM Руководство «Норникеля» не передавало Росприроднадзору оценку ущерба из-за разлива дизельного топлива. Об этом 27 июля заявила глава надзорного ведомства Светлана Радионова в интервью телеканалу РБК.

По её словам, президент «Норильского никеля» Владимир Потанин направил два письма в Росприроднадзор. Радионова отметила, что в первом письме Потанин не отрицал расчет ведомства и говорил о необходимости обсуждения этой цифры.

Глава надзорного ведомства отметила, что второе письмо пришло через десять дней. Глава «Норникеля» пожелал наладить диалог с Министерством природных ресурсов и Росприроднадзором.

Напомним, 6 июля Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива под Норильском в 148 млрд рублей. В компании с этой цифрой не согласились.

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