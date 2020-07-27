Тбилиси, , 13:15 — REGNUM Сегодня с точки зрения эпидситуации в Грузии существуют 2 горячие точки — Гардабанский муниципалитет и ярмарка в Лило, заявил на брифинге в администрации правиительства Грузии директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, в Гардабанском муниципалитете всего на 27 июля подтверждено 59 случаев коронавируса, 6 из которых выявлено в самом городе Гардабани, 4 — в селе Каратакля, 3 — в селе Агтакля, 29 — в самом пораженном селе этого муниципалитета, Караджалари, 6 — в селе Бирлики и 1 — в селе Гамарджвеба.

Всего в Гардабанском муниципалитете на коронавирус исследовано 3394 человек, 142 человека помещены в карантин.

Так как многие жители этого муниципалитета работали на самой крупной в Грузии ярмарке в поселке Лило, на окраине столицы, углубленные и масштабные исследования проводятся и среди торговцев этой ярмарки.

По словам Амирана Гамкрелидзе, в Лило уже исследовано 1415 человек, и в первый день исследования на коронавирус было выявлено 4 инфицированных, на следующий день — еще 1 зараженный, по 6 пробам продолжается повторное исследование, а сегодня ожидают ответов еще 500 проб.

В настоящее время правительство Грузии работает над тем, чтобы начать расширенное тестирование на других крупных рынках и ярмарках в масштабе всей страны.

Амиран Гамкрелидзе подчеркнул, что коронавирус никуда не делся, оснований для успокоения нет, и призвал граждан строго соблюдать все рекомендации. Одновременно он отметил, что и повода для паники и объявления тревоги в стране сегодня также нет, потому что ситуация находится под контролем.