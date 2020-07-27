Владимир, , 13:15 — REGNUM Капитан теплохода, осуществлявший перевозку детей с нарушениями правил безопасности, осуждён в Муроме Владимирской области. Судно отправилось на речную прогулку с превышением пассажировместимости и без достаточного количества спасательных жилетов, сообщили 27 июля в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Теплоход в мае 2019 года перевозил по Оке на коммерческой основе 48 пассажиров, из них 43 детей в возрасте до 10 лет. При этом была превышена пассажировместимость судна, на борту не имелось в достаточном количестве спасательных жилетов, инструктаж не проводился, что угрожало безопасности жизни и здоровья потребителей.

По факту нарушения правил безопасности было возбуждено уголовное дело, капитан осуждён. В контролирующие органы направлено представление об усилении контроля за осуществлением речных перевозок.