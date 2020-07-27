Улан-Удэ, , 13:12 — REGNUM У компании РЖД нет планов по строительству новых железных дорог у озера Байкал и вырубки тайги. При этом в компании допустили вырубку небольшой полосы шириной 10−15 метров вдоль действующих путей для технологических объектов, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что Байкальская природная территория объединяет озеро с обширными прилегающими к нему землями. Здесь построены уже тысячи км железных дорог, которые формируют Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль.

«Проекты по развитию железных дорог, которые ОАО «РЖД» реализует на территории Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края, не предусматривают строительство новых линий железных дорог и вырубки для этого леса вдоль береговой линии озера Байкал», — передаёт портал заявление компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла законопроект, разрешающий строительство в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для расширения магистралей

Подробнее: Госдума упрощает расширение магистралей на Байкале

Читайте также: Список разрешённых видов деятельности на Байкале могут расширить