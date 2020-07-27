Ставрополь, , 13:23 — REGNUM Ливни с грозой и градом ожидаются в Ставропольском крае 25−27 июля. Скорость ветра в эти дни местами будет достигать 23 м/с, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«С 15 часов и до конца суток 27 июля и далее в течение суток 28 и 29 июля местами по Ставропольскому краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20−23 м/с», — сказано в сообщении.

В связи с непогодой на Ставрополье объявлено экстренное предупреждение. По данным МЧС России, аналогичная ситуация в эти дни и в других регионах Северного Кавказа: Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

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