Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Для сохранения контроля над эпидемиологической ситуацией в Грузии необходимо, чтобы население страны серьезно относилось к мерам профилактики. Об этом 27 июля сказал руководитель Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Врач прокомментировал рост числа выявляемых случаев коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Он отметил, что причин для панических настроений нет, но нельзя и относиться к ситуации легкомысленно.

«Нам следует быть более внимательными. То небольшое расслабление, что чувствуется в обществе, недопустимо. Речь идет о ношении маски, соблюдении дистанции, мытье рук и избегании больших скоплений», — сказал Гамкрелидзе на брифинге.

Напомним, в Грузии за последнюю неделю ухудшилась статистика по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки. Это произошло из-за обнаружения нового очага распространения SARS-CoV-2 в Гардабанском муниципалитете, расположенном недалеко от Тбилиси.

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