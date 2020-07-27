Загреб, , 13:09 — REGNUM Хорватия пока не ослабит меры, введенные для третьих стран, в том числе для Черногории, заявил глава национального штаба гражданской защиты Хорватии Давор Божинович, сообщает RTCG.

«У нас сократилось количество зараженных за последние два дня, и мы связываем это с усилением надзора», — сказал Божинович.

Граждане пятнадцати стран (не из ЕС), включая Черногорию, Сербию и Боснию и Герцеговину, могут въехать в Хорватию по деловым или туристическим причинам с платным бронированием жилья.