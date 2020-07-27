Элиста, , 13:06 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Республике Калмыкия за минувшие сутки, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.

Выписаны за сутки сразу 87 пациентов, перенесших заражение коронавирусом, статистика по смертности за сутки не изменилась.

В больницах Калмыкии в тяжёлом состоянии остаются 14 пациентов, семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Всего за период с конца марта в Калмыкии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2512 человек, из них 1759 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались 37 человек.