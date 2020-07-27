Москва, , 13:11 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в «пьяном» ДТП со смертельным исходом, полностью соблюдает все условия домашнего ареста. Об этом рассказал 27 июля источник ТАСС.

Он отметил, что за время следствия актёр ни разу не нарушил условия домашнего ареста и выполнял все ограничения, которые наложил суд. Он не покидал жилища, не пользовался средствами связи, контактировал только с родственниками и адвокатами.

«Эта мера пресечения, по всей видимости, будет продлена, речь о подписке о невыезде не идёт», — добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа, на актёра надели электронный браслет. Судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием артиста назначено на 29 июля.

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