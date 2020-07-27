Нальчик, , 13:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число умерших от COVID-19 увеличилось еще на два человека. За минувшие сутки скончались 54-летняя жительница села Кенже и 63-летняя жительница села Тамбовское, сообщили 27 июля в министерстве здравоохранения республики.

Таким образом, общее число смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 68. В настоящее время остается в тяжелом состоянии в реанимации 21 человек.

Всего в госпиталях проходят лечение 425 пациентов, у которых диагноз COVID-19 уже подтвержден либо находится на уточнении. Общее число заразившихся за все время составило 5916. За прошедшие сутки оно выросло на 16 человек. Выздоровели за все время 5437 пациентов (+22 за минувшие сутки).