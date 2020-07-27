Астрахань, , 13:04 — REGNUM Парк клуба ГРЭС в Астрахани превратят в зелёный оазис. В настоящее время благоустройство зоны отдыха возобновлено. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Я живу в этом районе всю жизнь и, конечно, мест отдыха здесь не хватает, зелени особо не хватает. И восстановить парк нужно, ведь рядом находится множество жилых домов, дом творчества для детей, которые после занятий смогут вместе с родителями проводить здесь время, как это было раньше, несколько десятилетий назад», — отметил астраханец Владимир Лимонов.

Зону отдыха на улице Яблочкина благоустроят, в том числе, за счёт внебюджетных средств. Почти 10 млн рублей выделил астраханский предприниматель. В ближайшее время будут развёрнуты основные работы, в том числе озеленение территории парка.

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