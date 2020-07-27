Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Мариинская больница в Петербурге возобновила плановый прием пациентов без коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Прием начали в 9:00 27 июля. Утром в понедельник в северной столице к обычной работе вернулись также Городская многопрофильная больница №2 и Городская больница им. Семашко.

При этом сохранится инфраструктура для быстрого их перепрофилирования в инфекционные стационары на случай второй волны коронавируса.

«Мы выходим, скажем так, с издержками, мы оставляем один инфекционный корпус — литера И. Это достаточно принципиально, потому что мы все, наверное, приобрели такой отрицательный опыт с точки зрения болезни нашего персонала. Поэтому сейчас мне представляется, что одна из основных задач — максимально избежать дальше заболеваемости среди персонала. А свой инфекционный комплекс дает возможность оперативного принятия решений по любому проблемному случаю», — объяснил главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов.

По его словам, 300 медиков его учреждения получили компенсации за то, что заразились коронавирусом при исполнении служебных обязанностей.

Он отметил, что в клинике была реорганизована работа приемного отделения: для тех пациентов, кто хоть чуть-чуть вызывает сомнения у медиков, есть отдельный поток. С ними будут работать в средствах индивидуальной защиты. Также открывается небольшое отделение обсервации на 11 палат, чтобы можно было изолировать туда подозрительных пациентов.

«В каждом отделении должны быть предусмотрены отдельные палаты, которе позволят максимально быстро реагировать. Потому что все издержки апреля месяца, ужасные совершенно издержки, они связаны прежде всего с тем, что мы не были готовы к работе в условиях «ковида», — подчеркнул Емельянов.