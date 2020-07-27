Чебоксары, , 13:02 — REGNUM В Чувашии в последнюю неделю июля сохранится тёплая погода с вероятностью коротких дождей с грозами. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В Чебоксарах ИА REGNUM

По его словам, довольно трудно будет предсказать, где именно выпадут дожди, так как они не связаны с прохождением атмосферных фронтов. По предварительным данным, в Чебоксарах 28 июля может выпасть до 15 литров воды на 1 кв. метр земли.

В середине недели температура воздуха повысится до +25…+30 градусов в тени, так как Чувашия окажется в южной воздушной массе. Из-за высокой влажности воздуха станет душно, при этом сохраняется вероятность кратковременных дождей.

Затем погода начнёт портиться. 31 июля прогнозируется прохождение холодного фронта с порывистым ветром (до 18 м/с) и спад жары до +18…+24 градусов. Местами дожди могут быть сильными, в Чебоксарах в первые дни августа может выпасть до 20 литров воды на 1 кв. метр земли.

По прогнозам синоптика-любителя, тепло вернётся в начале следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии до 13 августа ограничено пребывание граждан в ряде лесничеств.

Подробнее: В 11 лесничествах Чувашии ограничили пребывание граждан