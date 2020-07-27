Фор-де-Франс, Франция, , 13:01 — REGNUM Памятник первой супруге Наполеона Бонапарта Жозефине Богарне уничтожен на острове Мартиника. Об этом сообщает 27 июля портал France-Antilles.

Скульптуру стащили с пьедестала и разбили сторонники независимости Мартиники, которая является заморской территорией Франции. Это активисты коллектива RVN, который назван по первым буквам трёх цветов неофициального флага Мартиники — красного, зелёного и чёрного.

Ранее группа RVN потребовала, чтобы мэр города Фор-де-Франс демонтировал статую до 26 июля. Требование не было выполнено, тогда активисты сорвали памятник тросами и разбили молотками. Уничтожен и памятник Пьеру Белэну д'Эшамбуку, основателю первого поселения на Мартинике в 1635 году.

Мэр Фор-де-Франса и префект департамента осудили снос памятников.

Отметим, что памятник Жозефине Богарне, установленный в 1859 году, в начале 1990-х годов был обезглавлен. Голову статуи так и не восстановили в знак осуждения Богарне за восстановление Наполеоном рабства во французской Вест-Индии. Жозефина родилась на Мартинике в 1763 году в семье плантатора.