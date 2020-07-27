Краснодар, , 13:00 — REGNUM 72-летняя женщина с подтверждённым заражением коронавирусом скончалась в Краснодаре, об этом региональный оперативный штаб сообщил 27 июля.

«72-летняя женщина заболела 8 июля. Анализ на коронавирус показал положительный результат. Была выявлена внебольничная пневмония тяжелого течения. Состояние пациентки ухудшилось, в специализированной краевой инфекционной больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось», — сообщили в оперштабе.

Женщина страдала от ряда тяжёлых хронических заболеваний — у неё был сахарный диабет, а также гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца.

На Кубани за период пандемии жертвами коронавируса стали уже 104 человека.