Киев, , 13:05 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили два случая заражения коронавирусом в рядах вооружённых сил страны (ВСУ). Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10.00 27 июля в вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 156 человек», — уточнили в пресс-службе.

За время пандемии выздоровели 570 силовиков, пять человек скончались из-за осложнений, вызванных болезнью.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 807 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 65 656 случаев заражения.

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