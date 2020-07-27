Нур-Султан, 27 июля 2020, 12:57 — REGNUM Полиция Алма-Атинской области забрала автомобиль у водителя, который публиковал в сети грубые нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе МВД республики.
При мониторинге социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видеоролики, на которых водитель автомобиля Toyota Camry-70 нарушает правила дорожного движения.
Против 18-летнего водителя составили протоколы по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях. Полиция также изъяла водительские права нарушителя.
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