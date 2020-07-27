Дамаск, , 12:59 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за минувшие сутки отметили пять нарушений перемирия на территории арабской республики. Об этом 27 июля сообщается в информационном бюллетене, который обнародован на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 фактов открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что четыре факта из этого числа было отмечено в провинции Идлиб и ещё один — в провинции Латакия.

Также указывается, что представители Турции в комиссии за этот же период не зафиксировали нарушений перемирия на сирийской территории.

Кроме этого, сообщается, что российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел в Сирии за сутки две акции гуманитарного характера: в населенном пункте Джубб-эс-Сафа в провинции Алеппо было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны и в населенном пункте Телль-Чольпарат в провинции Хасеке было тоже выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 80 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки.