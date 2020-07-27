Черкесск, , 12:54 — REGNUM Самый низкий показатель летальности от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксирован в Карачаево-Черкесии. В этом регионе отношение числа умерших пациентов с подтвержденным диагнозом к общему числу выявленных больных составило 0,46%.

Согласно данным, приведенным на официальной странице министерства здравоохранения Ингушетии в Instagram, наибольший показатель летальности зарегистрирован в Дагестане — 4,82%. Далее в порядке убывания субъекты СКФО расположились в этом списке следующим образом:

Ингушетия — 2,06%, Ставропольский край — 1,87%, Чечня — 1,53%, Северная Осетия — 1,52%, Кабардино-Балкария — 1,09%.

По данным федерального оперативного штаба на 27 июля и по уточненным данным минздравов и управлений Роспотребнадзора субъектов СКФО, общее число смертей от COVID-19 в округе составило 848. В Дагестане скончались 442 человека, на Ставрополье — 145, в Ингушетии — 73, Севернйо Осетии — 67, Кабардино-Балкарии — 68, Чечне — 31, Карачаево-Черкесии — 22.