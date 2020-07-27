Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил в больнице экс-главу завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова, пострадавшего во время разбойного нападения. Врачи оценивают состояние пациента как тяжёлое.

«Доктора разрешили навестить в больнице Юрия Александровича Пескова. Вопреки обстоятельствам, настроение у него бодрое, держится он молодцом. Мы тепло пообщались. Состояние Юрия Александровича, по оценкам врачей, стабилизировано, но всё ещё остаётся тяжёлым. Пожелал Юрию Александровичу скорейшего выздоровления. Он, в свою очередь, попросил меня передать слова благодарности всем, кто за него переживает», — написал глава региона в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CDEGlCwsVA2/

ИА REGNUM ранее сообщало, что Герой Социалистического Труда пострадал от рук грабителей, ворвавшихся в его дом с целью ограбления. Преступники убили 80-летнюю сестру хозяина дома. Трое подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело по трём статьям уголовного кодекса РФ — «Убийство», «Покушение на убийство» и «Разбой».

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