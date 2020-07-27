Токио, , 12:54 — REGNUM Японская компания Mitsubishi намерена прекратить поставки новых моделей автомобилей на рынок Европы. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Компания не намерена отказываться от продажи своих моделей в Европе, но планирует прекратить поставки новых моделей. Обслуживание автомобилей марки также продолжится.

Пандемия коронавируса, как сообщает агентство Kyodo, сказалась на продажах компании. За период с января по март 2020 года чистый убыток Mitsubishi составил порядка 176 млрд иен (около 1,6 млрд долларов).

Ранее появилась информация о том, что новое поколение Mitsubishi Outlander будет представлено во втором квартале 2021 года.

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