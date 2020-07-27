Симферополь, , 12:51 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 27 и 28 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» действует штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 27 и 28 июля. В связи с этим на полуострове ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20−25 м/с», — сообщили в МЧС.

Спасатели предупреждают о возможностях возникновения чрезвычайных ситуаций из-за обрывов ЛЭП и линий связи, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.